Где нужно носить маски и перчатки в Ленинградской области в период коронавируса: в списке 29 населенных пунктов

7 Май 2020 2020-05-07T20:20:21+03:00

Где нужно носить маски и перчатки в Ленинградской области в период коронавируса с 10 мая 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти рассказали, где нужно носить маски и перчатки в Ленинградской области в период коронавируса с 10 мая 2020 года.

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Стало известно, где нужно носить маски и перчатки в Ленинградской области в период коронавируса. Пресс-служба правительства 47-го региона поделилась с журналистами списком населенных пунктов, в которых жителей обяжут использовать средства индивидуальной защиты из-за угрозы распространения опасной инфекции. Ждать совсем недолго – новые меры официально вступят в силу уже с 10 мая, поэтому у людей будет время приобрести маски, если они найдутся в магазинах или аптеках.

В перечень попали места, где выявили достаточно много больных коронавирусом.

- В 29 населенных пунктах Ленобласти с 10 мая введен масочный режим в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах. Перечень населенных пунктов определен в зависимости от количества заболевших коронавирусной инфекцией, - поясняют в правительстве Ленобласти.

Новые меры касаются семи районов 47-го региона. Полный список населенных пунктов можно посмотреть на официальном документе ниже.

Список районов с масочным режимом немаленький. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU