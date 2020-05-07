Вывозной рейс из Токио с иностранцами и петербуржцами приземлился в Пулково

7 Май 2020 2020-05-07T20:19:03+03:00

Петербуржцы вместе с иностранцами прибыли в Пулково из Токио на вывозном рейсе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди 87 горожан есть два иностранца, которые находятся в браке с россиянками и могут находиться в России

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Очередной вывозной рейс из-за границы приземлился в Пулково вечером 7 мая. На этот раз петербуржцы вернулись домой из Токио. Среди 87 возвращенцев есть два иностранца, но они находятся на территории нашей страны на законных основаниях благодаря браку с россиянками. На пути в Петербург самолет сделал остановку во Владивостоке, где высадил часть местных жителей.

Сейчас за вернувшимися горожанами обещают пристально наблюдать и проверять их здоровье.

- Медики осмотрят прибывших и возьмут анализы на коронавирус. Сотрудники Роспотребнадзора замерят у пассажиров температуру тепловизорами и оформят необходимые документы. Все помещения аэропорта, где будут находиться пассажиры рейса, оцепят транспортные полицейские. Затем вернувшихся горожан проводят до автобусов и далее до места жительства или обсерватора. Перевозить прибывших будут на автобусах в сопровождении экипажей ГИБДД, - отмечают в Смольном.

Каждый вернувшийся из Японии получит предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости отправиться на двухнедельный карантин. Нарушителям грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей. Напомним, с начала апреля из-за границы в Северную столицу вернулись уже больше 1800 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU