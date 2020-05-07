2020-05-07T20:39:27+03:00
Происшествия

Бывшего чиновника из Петербурга обвинили в ежемесячных взятках

Обвиняемый работал в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Экс-чиновника из администрации Петербурга обвинили в систематическом получении взяток.Экс-чиновника из администрации Петербурга обвинили в систематическом получении взяток.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Бывшего чиновника из администрации Петербурга обвинили в ежемесячных взятках. Следователи уже возбудили уголовное дело на горе-инспектора, работавшего в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В его обязанности входило предупреждение, выявление и пресечение административных правонарушений на территории города. Однако в один прекрасный день он решил закрыть глаза на незаконную торговлю за постоянные денежные поощрения, как считают в Следкоме.

- Обвиняемый, еще находясь в должности, в феврале 2019 года обнаружил мужчину, организовавшего незаконную уличную торговлю мобильными аксессуарами. Затем злоумышленник вступил с последним в преступный сговор на получение взятки в виде денег по 15 тысяч рублей ежемесячно. Реализуя свой преступный умысел, фигурант уголовного дела получил от гражданина лично взятку в общей сумме 105 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СЗСУ на транспорте СК РФ.

Бывшего сотрудника администрации уже задержали. Сейчас решается вопрос о его мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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