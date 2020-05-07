Выплаты медикам, лечащих пациентов с коронавирусом в Петербурге, начнутся после майских праздников

7 Май 2020 2020-05-07T23:14:04+03:00

Выплаты для петербургских медиков, лечащих пациентов с коронавирусом, будут поступать после 11 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

838 медработников из стационаров с COVID-19 уже получили выплаты по 8,5 тысяч рублей

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Стимулирующие выплаты медикам, которые лечат больных петербуржцев с коронавирусом, начнут поступать после 11 мая. Долгожданную ежемесячную прибавку анонсировал губернатор на совещании с полпредом президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном.

- 838 медиков, работающих в стационарах с COVID-19, уже получили выплаты по 8544 рубля. Кроме того, правительством Санкт-Петербурга определены еще 9 категорий медработников, которые уже получают надбавки, - передают слова Александра Беглов в пресс-службе Смольного.

Базовый размер ежемесячных выплат составляет от 20 до 100% средней зарплаты по Петербургу за 9 месяцев 2019 года (это 51863 рубля - Прим. ред.). Конкретную сумму для каждого работника рассчитают по фактически отработанному времени по норме на одну ставку.

- Всего за март и первую половину апреля выплаты на общую сумму 140,3 млн рублей получат 9405 медработников. Также в городе упростят процедуру подачи документов на получение единовременных компенсаций медикам, пострадавшим при оказании помощи зараженным пациентам, - добавляют в Смольном.

Напомним, на поддержку медработников Петербургу выделили 635 млн рублей из федерального бюджета. Прибавка зависит от должности. Итого ежемесячные поощрительные суммы разнятся от 25 до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU