Мотоциклист попал в реанимацию, угодив под встречную легковушку в Ленобласти
Мотоциклист разбился в жутком ДТП в Ленобласти. Сейчас за его жизнь борются медики. Все произошло в городе Сланцы на улице Ломоносова у дома №17. 38-летний водитель гоночной «Хонды» угодил под автомобиль «Дэу Нексия». У сотрудников ГИБДД уже есть претензии к мужчине, управлявшему легковушкой.
- 36-летний водитель машины «Дэу Нексия» со стажем с 2009 года поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке и не предоставил преимущество проезда мотоциклисту на «Хонде», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали врачи реанимации. Медики оценивают его состояние здоровье как крайне тяжелое. По факту аварии проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Напомним, сутками ранее страшная авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла в Петербурге. К сожалению, не обошлось без смерти. Жуткое ДТП попало на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU