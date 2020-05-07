Мотоциклист попал в реанимацию, угодив под встречную легковушку в Ленобласти

7 Май 2020 2020-05-07T22:07:09+03:00

Мотоциклист столкнулся с легковушкой в Сланцах, что в Ленобласти, и попал в реанимацию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Мотоциклист разбился в жутком ДТП в Ленобласти. Сейчас за его жизнь борются медики. Все произошло в городе Сланцы на улице Ломоносова у дома №17. 38-летний водитель гоночной «Хонды» угодил под автомобиль «Дэу Нексия». У сотрудников ГИБДД уже есть претензии к мужчине, управлявшему легковушкой.

- 36-летний водитель машины «Дэу Нексия» со стажем с 2009 года поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке и не предоставил преимущество проезда мотоциклисту на «Хонде», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали врачи реанимации. Медики оценивают его состояние здоровье как крайне тяжелое. По факту аварии проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, сутками ранее страшная авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла в Петербурге. К сожалению, не обошлось без смерти. Жуткое ДТП попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU