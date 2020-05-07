2020-05-07T23:00:01+03:00
Дом. Семья

Лосят, выпрыгивающих под колеса машин, заметили на Левашовском шоссе

Водители сфотографировали диких животных и попросили друг друга быть крайне осторожными
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Лосят заметили на Левашовском шоссе в Петербурге. Фото: vk.com/spb_todayЛосят заметили на Левашовском шоссе в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today
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На Левашовском шоссе заметили лосят, которые спешно пытались перебежать дорогу, рискуя попасть под колеса проезжающих машин. Водители поторопились сообщить об этом в «разговорчиках» «Яндекса» и в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», поскольку никто не хочет, в теории, платить большой штраф за сбитое животное. Да и просто – малышам еще жить и жить.

Один из очевидцев прикрепил фотографию лосенка, который благополучно перебрался через проезжую часть и отправился вглубь лесного массива.

- На Левашовском шоссе рядом с дорогой были замечены молодые лосята. Пожалуйста, будьте осторожны! – написал автор снимка, проезжавший по дороге во время прогулки животных.

Напомним, ранее в Ленобласти спасли из канавы тонущего лосенка-сироту. Голова малыша едва торчала из воды, но ее чудом заметила влюбленная пара. Теперь стройняшку поместили в центр помощи диким животным «Велес», где у него появилась отдельная комната.

Водители поспешили друг друга предупредить насчет возможной встречи с животными. Фото: vk.com/spb_today

Водители поспешили друг друга предупредить насчет возможной встречи с животными. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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