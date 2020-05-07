2020-05-08T00:58:07+03:00
Происшествия

Пьяный водитель «Опеля» устроил массовое ДТП со смертью пенсионера в Ленобласти

Полицейским пришлось искать предполагаемого виновника, поскольку он скрылся с места аварии [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пьяный водитель "Опеля" устроил массовое ДТП в Ленобласти. Фото: vk.com/dtp47rusПьяный водитель "Опеля" устроил массовое ДТП в Ленобласти. Фото: vk.com/dtp47rus
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Пьяный водитель «Опеля Инсигния» устроил массовое ДТП в Ленобласти со смертью одного из участников аварии, а затем скрылся. Все произошло 7 мая около 21:15 на 14-м километре автодороги «Красное Село – ГатчинаПавловск». По предварительной информации, водитель «Опеля» выехал на «встречку», чем организовал полный хаос на проезжей части.

В результате аварии скончался водитель "Лады", в которого влетел встречный "Опель". Фото: vk.com/dorinspb

В результате аварии скончался водитель "Лады", в которого влетел встречный "Опель". Фото: vk.com/dorinspb

- За рулем иномарки оказался мужчина 1984 года рождения. Его пьяного нашли после объявления в розыск. Водительский стаж владельца «Опеля» идет с 2002 года. Предположительно, он устроил ДТП следующим образом: выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104 под управлением 61-летнего мужчины. Далее «Лада» отлетела в «Шкоду», которая, в свою очередь, столкнулась с «Рено» и ВАЗ-2115, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Несмотря на пугающие фотографии помятых автомобилей, большинство участников ДТП живы и здоровы. Фото: vk.com/dorinspb

Несмотря на пугающие фотографии помятых автомобилей, большинство участников ДТП живы и здоровы. Фото: vk.com/dorinspb

В результате аварии скончался пенсионер за рулем «Лады», который и принял на себя роковой удар встречного «Опеля». В списке травмированных оказалась 25-летняя пассажирка «Шкоды», ей достался легкий вред здоровью. Пьяного виновника ДТП обещают наказать по всей строгости закона.

Массовое ДТП со смертью пенсионера в Ленобласти.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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