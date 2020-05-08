Сергей Семак не против досрочного объявления «Зенита» чемпионом в РПЛ

8 Май 2020 2020-05-08T00:17:57+03:00

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что он не против досрочного объявления сине-бело-голубых чемпионами РПЛ в сезоне 2019/2020. Напомним, что сейчас первенство находится на перерыве из-за ограничений по коронавирусу, а сам наставник зенитовцев и все футболисты сидят на самоизоляции.

Семак признался, что ему тяжело жить без возможности путешествовать. Сейчас он постепенно перестраивается на размеренные будни и продолжает готовить команду в дистанционном режиме.

- Сейчас мы заняты тем, чтобы как можно лучше подготовиться к возможному возобновлению чемпионата и делать все, что от нас зависит. Естественно, мы сейчас находимся на первом месте, и если «Зенит» признают чемпионом, то это то, к чему мы стремились и шли. Да, немножко не так, как хотелось бы, ведь всем хочется доиграть. Но мы не зря находимся вверху турнирной таблицы, абсолютно заслуженно, - отметил наставник «Зенита» в рамках проекта #CемакОнлайн в интервью клубной пресс-службе.

Главный тренер добавил, что команда примет любое решение РФС о судьбе чемпионата. О форме футболистов Семак просит не беспокоиться, поскольку временные трудности не отразятся глобально на состоянии игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU