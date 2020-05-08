7-летняя девочка получила тяжелые травмы, попав под мчащийся электросамокат в Петербурге

8 Май 2020 2020-05-08T01:17:03+03:00

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В Санкт-Петербурге подросток, мчавшийся на электросамокате, снес маленькую девочку. О жестком ДТП рассказали в ГИБДД. Все произошло 7 мая около 18:30 на перекрестке проспектов Индустриального и Косыгина. К сожалению, несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта не среагировал вовремя на пешехода. Последствия для девочки оказались серьезными.

- По предварительной информации, в Красногвардейском районе на пересечении проспектов и Косыгина и Индустриального подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на 7-летнюю девочку. Пострадавшую срочно увезли в больницу врачи скорой помощи. У нее диагностировали тяжелые травмы. По факту ДТП сейчас проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что вечером этого же дня в Ленобласти пьяный водитель «Опеля» выехал на «встречку» и устроил массовое ДТП, в котором погиб пенсионер.

ИСТОЧНИК KP.RU