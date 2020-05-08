Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая
Стало известно, что российские суды смогут возобновить свою работу в обычном режиме уже с 12 мая после окончания нерабочих дней, установленных президентом Владимиром Путиным. Это касается и Санкт-Петербурга. Городские суды уже получили письмо от Судебного департамента при Верховном суде России с соответствующим предложением.
- Судам Санкт-Петербурга предлагается возобновить работу в полном объеме, но с соблюдением ряда требований безопасности. Другие подробности возвращения к привычному формату трудовой деятельности не приводятся, - пишет «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.
Напомним, что суды Петербурга во время режима самоизоляции по-прежнему рассматривают различные дела и выносят приговоры, но без личного приема граждан. Например, 7 мая наказание в виде 11 суток ареста досталось 23-летнему организатору шумной вечеринки стритрейсеров у «Газпром Арены».
ИСТОЧНИК KP.RU