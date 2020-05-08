Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая

8 Май 2020 2020-05-08T01:35:24+03:00

При этом нужно будет четко соблюдать требования безопасности

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Стало известно, что российские суды смогут возобновить свою работу в обычном режиме уже с 12 мая после окончания нерабочих дней, установленных президентом Владимиром Путиным. Это касается и Санкт-Петербурга. Городские суды уже получили письмо от Судебного департамента при Верховном суде России с соответствующим предложением.

- Судам Санкт-Петербурга предлагается возобновить работу в полном объеме, но с соблюдением ряда требований безопасности. Другие подробности возвращения к привычному формату трудовой деятельности не приводятся, - пишет «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Напомним, что суды Петербурга во время режима самоизоляции по-прежнему рассматривают различные дела и выносят приговоры, но без личного приема граждан. Например, 7 мая наказание в виде 11 суток ареста досталось 23-летнему организатору шумной вечеринки стритрейсеров у «Газпром Арены».

ИСТОЧНИК KP.RU