2020-05-08T02:07:16+03:00
Происшествия

Рейды против незаконной торговли на улицах Петербурга выявили 16 нарушителей

Нелегальные точки с рыбой и овощами появляются стихийно во всех районах [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге продолжаются рейды против незаконной уличной торговли. Фото: ККИ ПетербургаВ Петербурге продолжаются рейды против незаконной уличной торговли. Фото: ККИ Петербурга
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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга выявил 16 незаконных уличных торговцев. Сотрудники Смольного нашли нарушителей сразу в 8 районах города. С приходом лета нелегальных торговых точек, стихийно появляющихся в местах массового скопления людей, появляется все больше. В основном, петербуржцам предлагают купить рыбу и овощи, на которых нет никаких документов. Да и сами торговцы, позабывшие про маски и другие средства защиты во время коронавируса, не внушают доверия.

Нелегальные торговцы не имеют документов на продукцию и вдобавок забывают носить защитные маски. Фото: ККИ Петербурга

Нелегальные торговцы не имеют документов на продукцию и вдобавок забывают носить защитные маски. Фото: ККИ Петербурга

- Нарушители преследуют цели обогатиться во что бы то ни стало, закрывая глаза на требования закона. Точки незаконной уличной торговли продолжают выявлять в ежедневном режиме. В ходе рейдов освободили уже 16 земельных участков. На всех нарушителей составляют административные протоколы. На прошлой неделе пришлось оформить сразу 40 нелегальных предпринимателей, - отмечают в пресс-службе ККИ Петербурга.

Обычно продавцы спешно звонили своему начальству, не зная, как реагировать на изъятие оборудования. Фото: ККИ Петербурга

Обычно продавцы спешно звонили своему начальству, не зная, как реагировать на изъятие оборудования. Фото: ККИ Петербурга

В итоге горе-бизнесменов лишают всего торгового оборудования. Вдобавок им грозит штраф: физлицам – от 4 до 5 тысяч рублей, а юрлицам – от 50 до 200.

ИСТОЧНИК KP.RU

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