Рейды против незаконной торговли на улицах Петербурга выявили 16 нарушителей

8 Май 2020 2020-05-08T02:07:16+03:00

Нелегальные точки с рыбой и овощами появляются стихийно во всех районах [фото]

Изменить размер текста: A A

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга выявил 16 незаконных уличных торговцев. Сотрудники Смольного нашли нарушителей сразу в 8 районах города. С приходом лета нелегальных торговых точек, стихийно появляющихся в местах массового скопления людей, появляется все больше. В основном, петербуржцам предлагают купить рыбу и овощи, на которых нет никаких документов. Да и сами торговцы, позабывшие про маски и другие средства защиты во время коронавируса, не внушают доверия.

Нелегальные торговцы не имеют документов на продукцию и вдобавок забывают носить защитные маски. Фото: ККИ Петербурга

- Нарушители преследуют цели обогатиться во что бы то ни стало, закрывая глаза на требования закона. Точки незаконной уличной торговли продолжают выявлять в ежедневном режиме. В ходе рейдов освободили уже 16 земельных участков. На всех нарушителей составляют административные протоколы. На прошлой неделе пришлось оформить сразу 40 нелегальных предпринимателей, - отмечают в пресс-службе ККИ Петербурга.

Обычно продавцы спешно звонили своему начальству, не зная, как реагировать на изъятие оборудования. Фото: ККИ Петербурга

В итоге горе-бизнесменов лишают всего торгового оборудования. Вдобавок им грозит штраф: физлицам – от 4 до 5 тысяч рублей, а юрлицам – от 50 до 200.

ИСТОЧНИК KP.RU