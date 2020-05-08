Погода на 8 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: Солнечно и тепло

8 Май 2020 2020-05-08T07:40:36+03:00

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С самого начала мая в Санкт-Петербурге стоит прекрасная погода, лишь иногда сопровождаемая пасмурным небом и легким дождем. Так, в пятницу, 8 мая 2020 года, в Северной столице вновь с самого раннего утра яркое солнце, которое ласково прогревает все улицы города. Осадков ждать не стоит.

- 8 мая в Петербурге без осадков. Утром ветер северо-западный, западный, а вечером он сменится на юго-западный и южный, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха днем поднимется до 11-13 градусов тепла. В ночь на 9 мая опустится не сильно – до 5-7 градусов выше нуля.

Также в праздничный день, 9 мая, в Петербурге снова будет солнечно, однако днем может пройти небольшой дождь. Средняя температура воздуха ожидается 13-15 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU