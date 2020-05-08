После смертельного массового ДТП под Гатчиной возбуждено уголовное дело

8 Май 2020 2020-05-08T07:58:26+03:00

Предполагаемый виновник аварии, в которой пострадали пять машин, был пьян

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В Ленинградской области возбудили уголовное дело после жуткого, массового ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла вечером в четверг, 7 мая 2020 года, а 13 километре автодороги «Красное Село – Гатчина – Павловск». Пьяный 35-летний водитель «Опеля» вылетел на встречную полосу и устроил жуткую ситуацию. В итоге участниками ДТП стали пять машин.

- Сначала «Опель» столкнулся на встречной полосе с автомобилем «ВАЗ», за рулем которого находился 61-летний пенсионер. После он же влетел в «Рено» и «Шкода», один из которых по инерции врезался в попутную машину, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате 61-летний водитель «ВАЗ» скончался, 25-летняя пассажирка «Шкоды» попала в больницу.

За вождение в пьяном виде на водителя «Опеля» составили административный протокол, а также возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас виновник ДТП находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU