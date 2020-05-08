2020-05-08T08:37:08+03:00
Происшествия

Московское шоссе встало в пробку из-за массового ДТП утром в Санкт-Петербурге

«Паровозик» образовался на трассе перед Ленсоветовской дорогой
Лилия КОЗЛОВА
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Московское шоссе встало в пробку из-за массового ДТПМосковское шоссе встало в пробку из-за массового ДТПФото: СОЦСЕТИ
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Утро начинается не с кофе, а пробок и ДТП. Около 8 часов утра в пятницу, 8 мая 2020 года, на Московском шоссе сразу три машины столкнулись на дороге, образовав так называемый «паровозик». По предварительным данным, столкновение оказалось не сильным, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Зато появились другие проблемы. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.

- «Паровозик» на Московском шоссе в сторону города перед Ленсоветовской дорогой. Недоброе утро, - рассказал свидетель произошедшего.

На данном участке, дорога очень узкая из-за ремонтных работ. Так еще и авария создает дополнительные помехи для спешащих на работу петербуржцев. На данный момент затор растянулся от Ленсоветовской дороги до Колпинского шоссе. К слову, там рядом на Московском шоссе тоже произошло одно небольшое ДТП.

Поэтому, автомобилистам следует выбирать маршрут, учитывая обстановку на дорогах. А лучше остаться дома в связи с эпидемиологической обстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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