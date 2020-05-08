Полиция накрыла организаторов нелегальной миграции в Санкт-Петербурге

8 Май 2020 2020-05-08T09:02:54+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция выявила факт организации нелегальной миграции. Как сообщили в МВД в пятницу, 8 мая 2020 года, участниками группировки стали трое граждан в возрасте от 30 по 49 лет. Все они задержаны и находятся под стражей за то, что незаконно поставили на миграционный учет одного человека.

- В результате расследования, граждане были изобличены еще в одном подобном преступлении. Известно, что эти трое за деньги помогли гражданину среднеазиатского государства остаться в России. Для этого они обеспечили его поддельными документами на имя другого человека, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

С 6 мая в отношении всех троих возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся оперативно розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU