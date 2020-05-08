2020-05-08T09:23:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Карелии на 8 мая 2020 года увеличилось на три человека

Мы собрали все последние новости о зараженных коронавирусом в Карелии на 8 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Число зараженных коронавирусом в Карелии на 8 мая 2020 года увеличилось на три человекаЧисло зараженных коронавирусом в Карелии на 8 мая 2020 года увеличилось на три человекаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Число зараженных коронавирусом в Карелии на 8 мая 2020 года увеличилось. Так, за последние сутки в республике подтверждено еще три случая заболевания новой инфекцией. Все они произошли в Петрозаводске.

- Все три человека инфицированы в Петрозаводске, в том числе 2 случая - из числа контактов с ранее заболевшими сотрудниками фельдъегерской службы, - пояснили в администрации республики.

Отмечается, что Костомукши в сводке сегодня нет. Там у одного из медработников первый тест на коронавирус показал положительный результат, однако он пока не подтвержден. Сейчас сотрудник медучреждения и контактировавшие с ним лица изолированы. Всем проводится тестирование.

Итого, с начала эпидемии в Карелии уже 128 случаев заражения. Из них 29 человек выздоровели, причем семеро за последние сутки. Ни одного смертельного случая зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года составило еще 4 человека
Дорожники заблокировали подъезд к гипермаркету, который отказался ставить светофор
29-летний мужчина с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года
100 прядей длинных волос похитили у девушки в Санкт-Петербурге
Список предпринимателей, которые получат социальную поддержку, расширили в Ленинградской области
Число зараженных коронавирусом в Карелии на 8 мая 2020 года увеличилось на три человека
Полиция накрыла организаторов нелегальной миграции в Санкт-Петербурге
Московское шоссе встало в пробку из-за массового ДТП утром в Санкт-Петербурге
После смертельного массового ДТП под Гатчиной возбуждено уголовное дело
Погода на 8 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: Солнечно и тепло
Рейды против незаконной торговли на улицах Петербурга выявили 16 нарушителей
Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая
7-летняя девочка получила тяжелые травмы, попав под мчащийся электросамокат в Петербурге
Сергей Семак не против досрочного объявления «Зенита» чемпионом России
Пьяный водитель «Опеля» устроил массовое ДТП со смертью пенсионера в Ленобласти