8 Май 2020 2020-05-08T09:23:00+03:00

Число зараженных коронавирусом в Карелии на 8 мая 2020 года увеличилось на три человека Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о зараженных коронавирусом в Карелии на 8 мая 2020 года

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Число зараженных коронавирусом в Карелии на 8 мая 2020 года увеличилось. Так, за последние сутки в республике подтверждено еще три случая заболевания новой инфекцией. Все они произошли в Петрозаводске.

- Все три человека инфицированы в Петрозаводске, в том числе 2 случая - из числа контактов с ранее заболевшими сотрудниками фельдъегерской службы, - пояснили в администрации республики.

Отмечается, что Костомукши в сводке сегодня нет. Там у одного из медработников первый тест на коронавирус показал положительный результат, однако он пока не подтвержден. Сейчас сотрудник медучреждения и контактировавшие с ним лица изолированы. Всем проводится тестирование.

Итого, с начала эпидемии в Карелии уже 128 случаев заражения. Из них 29 человек выздоровели, причем семеро за последние сутки. Ни одного смертельного случая зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU