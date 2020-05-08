8 Май 2020 2020-05-08T09:37:31+03:00

Список предпринимателей, которые получат социальную поддержку, расширили в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В перечень включили 30 видов деятельности, включая торговлю и выставки

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В связи с тяжелой обстановкой из-за коронавируса, правительство Ленинградской области расширило перечень индивидуальных предпринимателей, имеющих право на меры социальной поддержки. Постановление было подписано губернатором Александром Дрозденко 7 мая 2020 года.

- В него вошли 30 видов деятельности, включая торговлю текстильными изделиями, одеждой, обувью, бытовой электроникой и другими непродовольственными товарами, предприниматели, осуществляющие деятельность по организации конференций и выставок и другие, - рассказали в администрации области.

Данное постановление вступает в силу с 7 мая и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

Напомним, что также в Ленинградской области ввели обязательный масочный режим в 29 населенных пунктах. Он начнет действовать с 10 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU