2020-05-08T10:01:49+03:00
Происшествия

100 прядей длинных волос похитили у девушки в Санкт-Петербурге

В Приморском районе ограбили мастера по наращиванию волос
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
100 прядей длинных волос украли у девушки в Санкт-Петербурге100 прядей длинных волос украли у девушки в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге произошла необычная кража. В 5 часов утра в четверг, 7 мая 2020 года, в полицию обратилась 22-летняя девушка и рассказала, что у нее украли волосы. Благо, не с головы, а из рук. Неизвестный парень выхватил упаковку с прядями локонов, предназначенных для наращивания, и скрылся.

- Заявительница пояснила, что она работает мастером по наращиванию волос, и около 21:45 часов 6 мая у дома 1/1 по улице Уточкина какой-то мужчина применил к ней физическую силу и похитил комплект волос для наращивания, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В пакете было 100 прядей волос черного цвета, длинной по 60 сантиметров. Общая стоимость их составляет 8,5 тысяч рублей. Девушка не уточнила, был ли ее грабитель лысым или нет.

После обращения в полицию, правоохранители быстро нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный. Похищенное было изъято, а парень стал фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года составило еще 4 человека
Дорожники заблокировали подъезд к гипермаркету, который отказался ставить светофор
29-летний мужчина с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года
100 прядей длинных волос похитили у девушки в Санкт-Петербурге
Список предпринимателей, которые получат социальную поддержку, расширили в Ленинградской области
Число зараженных коронавирусом в Карелии на 8 мая 2020 года увеличилось на три человека
Полиция накрыла организаторов нелегальной миграции в Санкт-Петербурге
Московское шоссе встало в пробку из-за массового ДТП утром в Санкт-Петербурге
После смертельного массового ДТП под Гатчиной возбуждено уголовное дело
Погода на 8 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: Солнечно и тепло
Рейды против незаконной торговли на улицах Петербурга выявили 16 нарушителей
Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая
7-летняя девочка получила тяжелые травмы, попав под мчащийся электросамокат в Петербурге
Сергей Семак не против досрочного объявления «Зенита» чемпионом России
Пьяный водитель «Опеля» устроил массовое ДТП со смертью пенсионера в Ленобласти