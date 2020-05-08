100 прядей длинных волос похитили у девушки в Санкт-Петербурге

8 Май 2020 2020-05-08T10:01:49+03:00

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В Санкт-Петербурге произошла необычная кража. В 5 часов утра в четверг, 7 мая 2020 года, в полицию обратилась 22-летняя девушка и рассказала, что у нее украли волосы. Благо, не с головы, а из рук. Неизвестный парень выхватил упаковку с прядями локонов, предназначенных для наращивания, и скрылся.

- Заявительница пояснила, что она работает мастером по наращиванию волос, и около 21:45 часов 6 мая у дома 1/1 по улице Уточкина какой-то мужчина применил к ней физическую силу и похитил комплект волос для наращивания, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В пакете было 100 прядей волос черного цвета, длинной по 60 сантиметров. Общая стоимость их составляет 8,5 тысяч рублей. Девушка не уточнила, был ли ее грабитель лысым или нет.

После обращения в полицию, правоохранители быстро нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный. Похищенное было изъято, а парень стал фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU