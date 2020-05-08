2020-05-08T10:29:07+03:00
Коронавирус Covid-19

29-летний мужчина с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года

Пациент находился в Мариинской больнице
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге умер 29-летний мужчина с коронавирусомВ Петербурге умер 29-летний мужчина с коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге умер молодой мужчина, у которого при жизни был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. Пациент скончался утром в четверг, 7 мая 2020 года. В январе ему исполнилось 29 лет.

- Утром в четверг, 7 мая, в 78 отделение полиции из Мариинской больницы поступила телефонограмма о том, что в 8:35 часов в отделении реанимации скончался 29-летний пациент, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

При жизни у него были диагностированы: двухсторонняя внебольничная пневмония, коронавирусная инфекция и прогрессирующая полиорганная недостаточность. В Мариинскую больницу он был доставлен 29 апреля из другого медицинского учреждения, из какого, не уточняется.

Отметим, что официальное заключение по данной смерти будет делать специальная комиссия.

Днем ранее в Петербурге были подтверждены четыре новые смерти от коронавируса. Два пациента, женщина 71 года и мужчина 67 лет, скончались в Боткина. Мужчина 76 лет скончался в Городской многопрофильной больнице № 2, женщина 48 лет скончалась в Госпитале для ветеранов войн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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