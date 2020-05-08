Дорожники заблокировали подъезд к гипермаркету, который отказался ставить светофор
Утром 8 мая все подъезды к крупному гипермаркету в одном из микрорайонов Всеволожска оказались перекрыты дорожной техникой. Здесь не меняли асфальт, а таким образом призывали руководство магазина поставить светофор на переходе.
- Администрация магазина проигнорировала предписание «Ленавтодора» поставить рядом светофор для организации безопасного пешеходного перехода, - сообщает пресс-служба ведомства.
Владельцы земельного участка, на котором в микрорайоне Южный стоит гипермаркет, не раз получали предписания сделать безопасный выезд к Колтушскому шоссе. Кроме того дорожники требовали поставить светофор на трассе с интенсивным потоком.
В итоге магазин был открыт, а требования безопасности для пешеходов так и остались не выполнены. Чтобы напомнить бизнесменам об обязательствах, тяжелые КамАЗы перекрыли все подъезды к гипермаркету.
Дорожники не первый раз пользуются такой мерой воздействия и обычно она очень эффективно работает.
ИСТОЧНИК KP.RU