Дорожники заблокировали подъезд к гипермаркету, который отказался ставить светофор

8 Май 2020 2020-05-08T10:38:54+03:00

Во Всеволожске заблокировали подъезд к гипермаркету, где не поставили светофор. Фото: "Ленавтодор".

Это не первый раз, когда власти Ленобласти так воздействуют на бизнесменов

Изменить размер текста: A A

Утром 8 мая все подъезды к крупному гипермаркету в одном из микрорайонов Всеволожска оказались перекрыты дорожной техникой. Здесь не меняли асфальт, а таким образом призывали руководство магазина поставить светофор на переходе.

- Администрация магазина проигнорировала предписание «Ленавтодора» поставить рядом светофор для организации безопасного пешеходного перехода, - сообщает пресс-служба ведомства.

Владельцы земельного участка, на котором в микрорайоне Южный стоит гипермаркет, не раз получали предписания сделать безопасный выезд к Колтушскому шоссе. Кроме того дорожники требовали поставить светофор на трассе с интенсивным потоком.

В итоге магазин был открыт, а требования безопасности для пешеходов так и остались не выполнены. Чтобы напомнить бизнесменам об обязательствах, тяжелые КамАЗы перекрыли все подъезды к гипермаркету.

Дорожники не первый раз пользуются такой мерой воздействия и обычно она очень эффективно работает.

ИСТОЧНИК KP.RU