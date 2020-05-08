2020-05-08T10:43:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года составило еще 4 человека

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Число смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге 8 мая 2020 года увеличилось на 4 человекаЧисло смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге 8 мая 2020 года увеличилось на 4 человекаФото: Олег ЗОЛОТО
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За сутки по стране подтвердилось еще 98 летальных случаев от COVID-19. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года составило 4 человека. С начала пандемии в Северной столице зафиксировано уже 48 летальных случаев от новой инфекции.

- В Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года умерли еще 4 пациента от коронавируса. Также в городе выздоровели 45 человек. Еще у 375 подтвердился диагноз, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Уточнения по данным смертельным случаям позже сообщит комитет здравоохранения.

Днем ранее, 7 мая, в Петербурге тоже были подтверждены четыре смерти. Два пациента, женщина 71 года и мужчина 67 лет, скончались в Боткина. Мужчина 76 лет скончался в Городской многопрофильной больнице № 2, женщина 48 лет скончалась в Госпитале для ветеранов войн. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и обструктивную болезнь легких. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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