2020-05-08T10:54:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 11 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Почти 4 тысячи горожан находятся на карантине
Лилия КОЗЛОВА
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Более 11 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за суткиБолее 11 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. В первую очередь в городе активно ведется тестирование, для выявления заболевших. По данным 8 мая 2020 года, за последние сутки были обследованы еще 11 324 человека. Результаты тестирования станут известны спустя несколько дней.

- Также на карантине все еще находятся 3943 человека. Из них 67 - в обсерваторе, 905 - на самоизоляции, 2870 – после контакта с зараженным, - рассказали в администрации Петербурга.

Петербуржцы продолжают интересоваться ситуацией и обращаются за помощью на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки было обработано 1303 вызова.

В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус подтвердился еще у 375 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано уже 6565 случаев инфицирования. Также за сутки в Петербурге полностью выздоровели еще 45 человек. Умерли еще четверо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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