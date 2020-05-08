Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 8 мая 2020 года: Заболел еще 91 человек, один умер
Общероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 привел новые данные за минувшие сутки. В том числе стали известны новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 8 мая 2020 года. Заболел еще 91 человек, а один пациент умер.
- По состоянию на 10:30 8 мая в Ленинградской области зафиксирован 91 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1354 человека, - сообщает Оперштаб.
Из этого количества 366 человек выздоровели, а четверо скончались. Впервые за долгое время в регионе подтверждена смерть по причине коронавируса. Пока подробной информации по умершему пациенту власти Ленобласти не приводят.
В активной фазе заболевания остаются 984 жителя региона. Все они находятся под присмотром врачей на больничных койках. Запас мест в медучреждениях области сохраняется почти двукратный.
Отметим, что по России прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 10 699 человек и достиг 187 859.
ИСТОЧНИК KP.RU