Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 8 мая 2020 года: Заболел еще 91 человек, один умер

8 Май 2020 2020-05-08T10:54:30+03:00

За сутки в Ленобласти заболел 91 человек, один пациент умер. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 8 мая 2020 года

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Общероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 привел новые данные за минувшие сутки. В том числе стали известны новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 8 мая 2020 года. Заболел еще 91 человек, а один пациент умер.

- По состоянию на 10:30 8 мая в Ленинградской области зафиксирован 91 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1354 человека, - сообщает Оперштаб.

Из этого количества 366 человек выздоровели, а четверо скончались. Впервые за долгое время в регионе подтверждена смерть по причине коронавируса. Пока подробной информации по умершему пациенту власти Ленобласти не приводят.

В активной фазе заболевания остаются 984 жителя региона. Все они находятся под присмотром врачей на больничных койках. Запас мест в медучреждениях области сохраняется почти двукратный.

Отметим, что по России прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 10 699 человек и достиг 187 859.

ИСТОЧНИК KP.RU