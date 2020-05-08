Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 8 мая 2020 года: Скончался 1 человек
Еще один трагический случай в связи с новой инфекцией произошел в 47-м регионе. Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 8 мая 2020 года увеличилось на одного человека. Об этом говорят данные официального портала о коронавирусной инфекции.
- Еще один человек умер от коронавируса в Ленинградской области. Всего с начала пандемии в регионе это уже четвертая смерть, - рассказали в оперативном штабе.
На данный момент в области за все время зафиксировано 1354 случая заражения коронавирусом, 366 человек выздоровели и четверо умерли.
Напомним, что с 10 мая в 29 населенных пунктах региона начнет действовать масочный режим. Маски и перчатки всем жителям надо будет носить в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах. "КП-Петербург" публиковала полный список городов и поселков, где такая мера обязательна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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