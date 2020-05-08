Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 8 мая 2020 года: Скончался 1 человек

8 Май 2020 2020-05-08T11:03:29+03:00

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Ленинградской области на 8 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Еще один трагический случай в связи с новой инфекцией произошел в 47-м регионе. Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 8 мая 2020 года увеличилось на одного человека. Об этом говорят данные официального портала о коронавирусной инфекции.

- Еще один человек умер от коронавируса в Ленинградской области. Всего с начала пандемии в регионе это уже четвертая смерть, - рассказали в оперативном штабе.

На данный момент в области за все время зафиксировано 1354 случая заражения коронавирусом, 366 человек выздоровели и четверо умерли.

Напомним, что с 10 мая в 29 населенных пунктах региона начнет действовать масочный режим. Маски и перчатки всем жителям надо будет носить в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах. "КП-Петербург" публиковала полный список городов и поселков, где такая мера обязательна.

ИСТОЧНИК KP.RU