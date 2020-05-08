2020-05-08T11:03:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 8 мая 2020 года: Скончался 1 человек

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Ленинградской области на 8 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Новый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Ленинградской области 8 мая 2020 годаНовый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Ленинградской области 8 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Еще один трагический случай в связи с новой инфекцией произошел в 47-м регионе. Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 8 мая 2020 года увеличилось на одного человека. Об этом говорят данные официального портала о коронавирусной инфекции.

- Еще один человек умер от коронавируса в Ленинградской области. Всего с начала пандемии в регионе это уже четвертая смерть, - рассказали в оперативном штабе.

На данный момент в области за все время зафиксировано 1354 случая заражения коронавирусом, 366 человек выздоровели и четверо умерли.

Напомним, что с 10 мая в 29 населенных пунктах региона начнет действовать масочный режим. Маски и перчатки всем жителям надо будет носить в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах. "КП-Петербург" публиковала полный список городов и поселков, где такая мера обязательна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Беглов возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге
Со скульптур Летнего сада сняли зимние футляры
Волонтеры высадили цветы под окнами ветеранов в Ленинградской области
В метро Петербурга рассказали, как будут работать после 12 мая
Новые выплаты медикам, работающим с коронавирусом, установили в Ленинградской области 8 мая 2020 года
Водитель избил инспектора ДПС во время проверки его документов в Санкт-Петербурге
Петербургская студентка завоевала золотую медаль по автомобилестроению
В честь Дня Победы дважды зажгут Ростральные колонны
Пьяный водитель на «Ягуаре» устроил гонку от полиции в Санкт-Петербурге
В Петербурге сестра нашла на балконе труп брата-школьника
Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 8 мая 2020 года: Скончался 1 человек
Бонус для будущих врачей: талантливые абитуриенты смогут обучаться за счет вуза
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 8 мая 2020 года: Заболел еще 91 человек, один умер
Более 11 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года составило еще 4 человека
Дорожники заблокировали подъезд к гипермаркету, который отказался ставить светофор
29-летний мужчина с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года
100 прядей длинных волос похитили у девушки в Санкт-Петербурге
Список предпринимателей, которые получат социальную поддержку, расширили в Ленинградской области
Число зараженных коронавирусом в Карелии на 8 мая 2020 года увеличилось на три человека
Полиция накрыла организаторов нелегальной миграции в Санкт-Петербурге
Московское шоссе встало в пробку из-за массового ДТП утром в Санкт-Петербурге
После смертельного массового ДТП под Гатчиной возбуждено уголовное дело
Погода на 8 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: Солнечно и тепло
Рейды против незаконной торговли на улицах Петербурга выявили 16 нарушителей
Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая
7-летняя девочка получила тяжелые травмы, попав под мчащийся электросамокат в Петербурге
Сергей Семак не против досрочного объявления «Зенита» чемпионом России
Пьяный водитель «Опеля» устроил массовое ДТП со смертью пенсионера в Ленобласти