В Петербурге сестра нашла на балконе труп брата-школьника

8 Май 2020 2020-05-08T11:12:13+03:00

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Полицейские Калининского района Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства гибели 15-летнего школьника, чей труп на балконе квартиры нашла его двоюродная сестра. Обнаружив тело брата, девушка сразу набрала «112».

- 7 мая в 19:38 в дежурную часть МВД поступил звонок от женщины 1994 года рождения о том, что на балконе квартиры в доме 8, корпус 2 по улице Демьяна Бедного обнаружен труп несовершеннолетнего, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов медики констатировали смерть от удушения, а полицейские установили, что тело принадлежит 15-летнему ученику 8-го класса одной из местных школ. Звонившая в полицию девушка рассказала, что погибший – ее двоюродный брат.

Известно, что семья, где произошла трагедия, неблагополучная, неполная. И сестра школьника и его мать нигде не работают.

Сейчас полицейские проверяют все версии произошедшего, в том числе суицид.

ИСТОЧНИК KP.RU