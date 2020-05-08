2020-05-08T11:36:46+03:00
Общество

В честь Дня Победы дважды зажгут Ростральные колонны

9 мая пламя будет гореть три часа утром и шесть часов вечером
Петр КИБЕР
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9 мая Ростральные колонны зажгут дважды.9 мая Ростральные колонны зажгут дважды.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже завтра Петербург вместе со всей Россией будет отмечать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И хоть большая часть мероприятий не состоится из-за сложной эпидемиологической обстановки, в городе пройдет воздушный парад, прогремит салют, а также зажгутся огни на Ростральных колоннах. Дважды.

- В честь Дня Победы специалисты «ПетербургГаза» зажгут огни на Ростральных колоннах. Пламя будет гореть с 9:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00 часов 9 мая, - сообщает пресс-служба предприятия.

В преддверии праздника газовщики еще раз обследовали все оборудование колонн и проверили его работоспособность, чтобы в нужный момент не произошло никаких накладок.

Напомним, что газовые горелки на Ростральный колоннах были, разумеется, не всегда. Систему подачи газа и розжига установили здесь лишь после войны, а первый раз факелы вспыхнули 23 июня 1957 года. И уже больше 60 лет огонь здесь зажигают по особо торжественным случаям и памятным датам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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