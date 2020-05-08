Водитель избил инспектора ДПС во время проверки его документов в Санкт-Петербурге

8 Май 2020 2020-05-08T12:11:30+03:00

Петербуржцу грозит до пяти лет тюрьмы за нападения на сотрудника ДПС Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Агрессивный мужчина стал фигурантом уголовного дела о нападении на полицейского

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В Санкт-Петербурге 52-летний мужчина напал на инспектора ДПС, пока тот проверял его документы. Он избил сотрудника дорожной полиции кулаками. В пятницу, 8 мая 2020 года, следственный комитет Северной столицы возбудил уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, по статье ч.1 ст. 318 УК РФ.

- Из материалов уголовного дела следует, что 6 мая 2020 года подозреваемый около одного из домов по Ораниенбауманскому, шоссе во время проверки документов на управляемое им транспортное средство, нанес 2 удара кулаком старшему инспектору ДПС ГИБДД УМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга, причинив ему физическую боль, - рассказали в следственном комитете.

Комитет не уточняет, на почве какого именно конфликта водитель решил напасть на инспектора.

На данный момент мужчине уже избрана мера пресечения и он ожидает предъявления обвинения. За нападение на сотрудника полиции водителю грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU