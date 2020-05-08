2020-05-08T12:25:02+03:00
Общество

Новые выплаты медикам, работающим с коронавирусом, установили в Ленинградской области 8 мая 2020 года

Тем, кто спасает больных с COVID-19 положена надбавка от 25 до 80 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Медикам, работающим с коронавирусом, в Ленобласти установили новые выплатыМедикам, работающим с коронавирусом, в Ленобласти установили новые выплатыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области ввели еще одну региональную надбавку всем медицинским работникам, которые спасают больных коронавирусной инфекцией. Об этом администрация области сообщила 8 мая 2020 года. Выплаты станут дополнительными к тем, что ранее были приняты.

- Тем, кто спасает больных с диагнозом COVID-19, положена еще одна региональная надбавка — от 25 до 80 тысяч рублей, - сообщили в администрации.

Так, врачам скорой помощи из регионального бюджета будет добавлено еще 50 тысяч рублей в месяц, а среднему, младшему медперсоналу и водителям скорых – дополнительно по 25 тысяч рублей в месяц.

Врачам стационаров, принимающих «ковидных» больных, будет дополнительно выплачиваться по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу – по 50 тысяч рублей в месяц, а младшему – по 25 тысяч рублей в месяц.

Также медикам в области компенсируется проезд до места работы и дома в размере 2 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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