2020-05-08T12:25:53+03:00
Общество

В метро Петербурга рассказали, как будут работать после 12 мая

До особого распоряжения подземка останется в нынешнем графике
Петр КИБЕР
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Петербургское метро и после 12 мая останется на сокращенном режиме работы.Петербургское метро и после 12 мая останется на сокращенном режиме работы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургское метро и после 12 мая будет работать по сокращенному режиму. Нынешний график, при котором некоторые вестибюли и выходы закрыты, а вход в подземку прекращается ровно в десять вечера, продолжить действовать до особого распоряжения властей города.

- С 12.05.2020 года Петербургский метрополитен продолжает работать в нынешнем режиме до особого распоряжения. Напоминаем, что все станции работают в полном объеме до 22:00 часов, - сообщает пресс-служба подземки.

На выход метрополитен работает до 23:00.

Петербуржцам напоминают, что в связи с низким пассажиропотоком не работают дублирующие и пересадочные вестибюли станций, а «Новокрестовская» ввиду непопулярности закрыта полностью. Ее поезда проезжают без остановки.

Отметим, что на данный момент в Петербурге отменен весь ночной транспорт и в ночь с 9 на 10 мая метро, а также автобусы, троллейбусы и трамваи прекратят работу как обычно – в десять и одиннадцать вечера соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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