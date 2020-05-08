Волонтеры высадили цветы под окнами ветеранов в Ленинградской области

8 Май 2020 2020-05-08T12:40:00+03:00

Так молодые люди поздравили пенсионеров в преддверии Дня Победы

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В Ленинградской области накануне Дня Победы волонтеры необычным способом поздравили ветеранов. Как рассказали в администрации региона, 8 мая 2020 года, молодые люди высадили под окнами домов пенсионеров клумбы с цветами.

- Бархатцы и анютины глазки появились под окнами дома в селе Путилово, где живет труженица тыла Антонина Родионова. Волонтеры Кировского района присоединились к акции «Цветы для победителей» и порадовали ветерана красивой клумбой, - рассказали в администрации.

После того, как цветы обрели новое место, ребята вместе с Антониной Андреевной спели хором «Катюшу», поблагодарили ее за чистое небо и подарили гвоздики.

Также волонтеры отправились в Кингисепп, к дому ветерана Юрия Сидоренко. Специально для него ни высадили прекрасную клумбу с бархатцами. Юрий наблюдал за работой волонтеров со своего балкона. Волонтеры участвовали в акции с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU