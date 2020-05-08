2020-05-08T12:44:23+03:00
Общество

Со скульптур Летнего сада сняли зимние футляры

Но пока петербуржцы не смогут их увидеть из-за «карантина»
Полина ЖУКОВА
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Скульптуры Летнего сада освободили от зимних укрытий. Фото: vk.com/rusmuseum.gardensСкульптуры Летнего сада освободили от зимних укрытий. Фото: vk.com/rusmuseum.gardens
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Знаменитые скульптуры Летнего сада начали освобождать от зимних укрытий. Об этом сообщается в официальной группе Садов Русского музея в соцсети. Мраморные изваяния античных богов и героев мифов традиционно «прячут» осенью, чтобы защитить от холодов, ветра и снега. Ежегодно на зимний период скульптуры накрывают тканью и консервируют в специальные деревянные футляры – такой способ помогает защитить и сохранить. Придумал его в 20-е годы XIX века скульптор Демут-Малиновский.

Деревянные футляры помогают защитить скульптуры от ветра, снега и холодов. Фото: vk.com/rusmuseum.gardens

Деревянные футляры помогают защитить скульптуры от ветра, снега и холодов. Фото: vk.com/rusmuseum.gardens

И хотя все 92 мраморные скульптуры выходят из «спячки», а деревья начинают облачаться в зелень, полюбоваться Летним садом петербуржцы пока не смогут. Парки закрыты из-за мер по борьбе с коронавирусом и гулять в них временно запрещено.

Ежегодно скульптуры укрывают на зиму. Фото: vk.com/rusmuseum.gardens

Ежегодно скульптуры укрывают на зиму. Фото: vk.com/rusmuseum.gardens

– Скульптуры Летнего сада без потерь вышли из изоляции. Надеемся, с наступлением теплых дней напасть отступит, и горожане смогут насладиться Летним садом без туристов, – отметили в группе «Сады Русского музе» в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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