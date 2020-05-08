2020-05-08T12:56:39+03:00
Общество

Александр Беглов возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге

В этом году в связи со сложной эпидемической ситуацией массовые мероприятия на 9 мая не состоятся [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов возложил венок на Пискаревском кладбище / Фото: СмольныйАлександр Беглов возложил венок на Пискаревском кладбище / Фото: Смольный
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В Санкт-Петербурге 8 мая 2020 года губернатор Александр Беглов возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище от имени всех ленинградцев-петербуржцев. В связи со сложной эпидемической ситуацией, в этом году традиционная церемония проходит с минимальным количеством людей.

Цветы возложили у монумента "Родина-Мать" / Фото: Смольный

Цветы возложили у монумента "Родина-Мать" / Фото: Смольный

- Санкт-Петербург-Ленинград всегда широко и красиво отмечал День Победы. Мы поздравляли ветеранов на улицах и площадях, жители и гости города выходили на акцию Бессмертного полка. Разворачивали полевые кухни, давали праздничный салют над Невой. К сожалению, в связи с пандемией все это пришлось отменить, – сказал Александр Беглов.

Церемония прошла практически без людей / Фото: Смольный

Церемония прошла практически без людей / Фото: Смольный

Также губернатор подчеркнул, что сегодня необходимо набраться терпения ради того, чтобы сохранить жизнь и здоровье сограждан, родных и близких.

- Мы обязательно выберем день и отметим наш главный праздник - День Победы — торжественно, красиво, все вместе, – сказал глава города.

Венок от имени петербуржцев тем, кто сражался за Родину / Фото: Смольный

Венок от имени петербуржцев тем, кто сражался за Родину / Фото: Смольный

ИСТОЧНИК KP.RU

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Александр Беглов возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге
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