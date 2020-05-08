У памятной таблички на Невском проспекте прошло возложение цветов

8 Май 2020 2020-05-08T13:24:02+03:00

В преддверии Дня Победы к дому номер 14 пришли активисты, чиновники и простые горожане

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В преддверии Дня Победы в Петербурге состоялось возложение цветов к дому 14 на Невском проспекте, где сохранилась легендарная табличка «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

- Памятная табличка стала одним из символов мужества и стойкости ленинградцев во время Великой Отечественной войны. Торжественное возложение цветов стало традицией для города и его жителей, - сообщает пресс-служба Центрального района Петербурга.

Церемония началась с минуты молчания в память о тех, кто погиб в страшные военные годы. После чего к стене дома у таблички легли цветы и венки от районной администрации, представителей полицейского управления и простых горожан.

В нынешнем году мероприятие не стало массовым. В связи со сложной эпидобстановкой все масштабные события решено отложить, но Петербург в любом случае будет праздновать День Победы.

9 мая над городом пройдет воздушный парад, утром и вечером зажгутся Ростральные колонны, а в 22:00 прогремит армейский салют из артиллерийских орудий.

ИСТОЧНИК KP.RU