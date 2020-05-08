Общественный транспорт в Санкт-Петербурге 9 мая 2020 года будет работать по графику выходного дня

8 Май 2020 2020-05-08T13:33:27+03:00

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В связи с тем, что масштабного празднования Дня Победы 9 мая 2020 года в Санкт-Петербурге не будет из-за сложной эпидемиологической ситуации, общественный транспорт в этот день будет работать по графику выходного дня. Как уточнили в Смольном, петербургский метрополитен закроется в 22:00, наземный транспорт будет курсировать до 23.00.

- Так же, как и все последнее время в режиме самоизоляции, движения ночного транспорта в Санкт-Петербурге 9 мая 2020 года не будет, - добавили в пресс-службе комитета по транспорту города. - Плюс к этому, в течение всего дня 9 мая не будет работать трамвайный маршрут № 3.

Кроме того, добавили в ведомстве, станции метро «Адмиралтейская» и «Горьковская» в День Победы 9 мая заканчивают работу в 21:00. До окончания движения поезда проследуют эти станции без остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU