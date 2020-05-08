2020-05-08T13:39:51+03:00
Происшествия

Женщину похитили и держали взаперти, чтобы отнять у нее квартиру в Санкт-Петербурге

Петербурженку вынудили отдать документы и написать расписку, что она получила деньги
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге похитили женщину, чтобы завладеть ее квартиройВ Петербурге похитили женщину, чтобы завладеть ее квартиройФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции спасли женщину, у которой пытались отнять квартиру. Ранее ее похитили и держали взаперти, требуя подписать все документы. Однако мошенники не смогли завершить свое дело. 8 мая 2020 года стало известно, что одного из участников схемы, 58-летнего мужчину, задержали.

- По версии следствия, подозреваемый с неустановленным лицами в апреле-мае 2020 года с целью приобретения права собственности на квартиру, расположенную в одном из домов на проспекте Народного Ополчения, стоимостью не менее 1 миллиона рублей, которая принадлежит 58-летней женщине, проникли в ее жилье. После они похитили хозяйку и вывезли в неизвестное место, а после в квартиру одного их домов, расположенного на Ленинском проспекте, - сообщили в следственном комитете.

Дальше они путем обмана принудили потерпевшую передать им документы, подтверждающие право собственности на квартиру, а также заключить договор купли-продажи, и написать расписку о получении денежных средств за якобы проданную квартиру.

Довести дело мошенники не смогли, так как подозреваемый был задержан 7 мая 2020 года сотрудниками правоохранительных органов, а государственная регистрация вышеуказанного договора купли-продажи не была произведена.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения, осуществляются мероприятия, направленные на установление его соучастников и привлечение их к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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