Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года держит антирекорд

8 Май 2020 2020-05-08T13:55:50+03:00

Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года упал ниже 2 баллов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С самого утра показатель соблюдения карантинных мер в городе находится в «красной зоне»

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Жители Северной столицы окончательно перестали сидеть дома. Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года продолжает держать антирекорд – показатель снова упал до 1,9 балла. Народу на улицах города очень много.

- Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 13:40 часов 8 мая составляет всего 1,9 балла. До начала пандемии показатель был 0. Однако в нынешних условиях это означает, что город находится в «красной зоне» по соблюдению режима, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Неделю назад, 1 мая, индекс составил 3,1 балла. По итогам 7 мая в Петербурге индекс составил 2,3 баллов. Тоже не самый лучший показатель для того, чтобы бороться с распространением коронавируса в городе.

Напомним, что 8 мая было зафиксировано еще 375 случаев заражения коронавирусом. Еще 45 человек выздоровели, а четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU