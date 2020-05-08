В 35 населенных пунктах Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Региональное управление Роспотребнадзора по Ленинградской области привело свежие данные по географии распространения коронавируса. За прошедшие сутки произошел резкий всплеск выявленных случаев, они распределились по 35 населенным пунктам области.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 91 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом, - информирует пресс-служба областного правительства.
Инфекция подтверждена в следующих населенных пунктах:
- Пикалево (Бокситогорский район);
- Сумино, Торосово, Большой Сабск, Беседа (Волосовский район);
- Всеволожск, Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Щеглово, Сертолово, поселок имени Морозова, садоводство «Щит» Борисова Грива, Аро, Хапо-Ое (Всеволожский район);
- Выборг, Поляны, Смирново (Выборгский район);
- Гатчина;
- Кингисепп;
- Кириши;
- Кировск, Шлиссельбург, Отрадное, Приладожский, Старая Малукса, Мга (Кировский район);
- Новогорелово, ропша, Старые Заводы, Куттузи, Виллози (Ломоносовский район);
- Выскатка (Сланцевский район);
- Тосно.
На утро 8 мая в Ленинградской области зафиксировано 984 человека в активной фазе коронавируса. Всего с начала пандемии подтверждены 1354 случая, 366 зараженных вылечились, а четверо умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU