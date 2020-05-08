В 35 населенных пунктах Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса

8 Май 2020 2020-05-08T14:02:24+03:00

Мурино оказалось в числе 35 населенных пунктов Ленобласти, где нашли новые случаи коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

8 мая 2020 года в регионе зафиксирован 91 заболевший COVID-19

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Региональное управление Роспотребнадзора по Ленинградской области привело свежие данные по географии распространения коронавируса. За прошедшие сутки произошел резкий всплеск выявленных случаев, они распределились по 35 населенным пунктам области.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 91 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом, - информирует пресс-служба областного правительства.

Инфекция подтверждена в следующих населенных пунктах:

- Пикалево (Бокситогорский район);

- Сумино, Торосово, Большой Сабск, Беседа (Волосовский район);

- Всеволожск, Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Щеглово, Сертолово, поселок имени Морозова, садоводство «Щит» Борисова Грива, Аро, Хапо-Ое (Всеволожский район);

- Выборг, Поляны, Смирново (Выборгский район);

- Гатчина;

- Кингисепп;

- Кириши;

- Кировск, Шлиссельбург, Отрадное, Приладожский, Старая Малукса, Мга (Кировский район);

- Новогорелово, ропша, Старые Заводы, Куттузи, Виллози (Ломоносовский район);

- Выскатка (Сланцевский район);

- Тосно.

На утро 8 мая в Ленинградской области зафиксировано 984 человека в активной фазе коронавируса. Всего с начала пандемии подтверждены 1354 случая, 366 зараженных вылечились, а четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU