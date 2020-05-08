Мужчина изнасиловал школьницу в Санкт-Петербурге, познакомившись с ней в соцсети

8 Май 2020 2020-05-08T14:27:38+03:00

Девочка пошла на встречу с незнакомцем, который затащил ее за гаражи и надругался

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В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании школьницы. Ранее мать девочки написала заявление о том, что малознакомый человек 6 мая 2020 года надругался над ее дочерью во время встречи в Василеостровском районе.

- По версии следствия, 6 мая 15-летняя девочка и мужчина встретились в Василеостровском районе. Позже около одного из домов по Большому проспекту Васильевского острова, за гаражами, подозреваемый применил силу к школьнице и изнасиловал ее, - сообщили в следственном комитете.

Известно, что мужчина познакомился со своей жертвой в социальной сети. Благодаря этому правоохранители быстро нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU