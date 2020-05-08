2020-05-08T14:34:46+03:00
Общество

Третья медсестра НИИ Джанелидзе умерла во время пандемии коронавируса

О смерти женщины рассказал в соцсетях Профсоюз сестер медучреждения [видео]
Петр КИБЕР
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В НИИ имени Джанелидзе умерла третья медсестра.В НИИ имени Джанелидзе умерла третья медсестра.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Третья медсестра петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе умерла во время пандемии коронавируса. О смерти еще одной их коллеги рассказали сами медработники в группе «ВКонтакте» сестринского профсоюза клиники.

- В последние время беда все чаще и чаще стучится в наши двери. Горе, ранее затронувшее весь мир, не обошло стороной и нашу медицинскую семью. В течение столь короткого времени, после борьбы с тяжелым, изматывающим заболеванием нас покинули три замечательных человека, - говорится видеоролике, размещенном в паблике «Профсоюз и Совет сестер НИИ СП им Джанелидзе» и на YouTUBE.

О смерти медсестры сообщают коллеги в соцсетях. Фото: vk.com/club104142598

О смерти медсестры сообщают коллеги в соцсетях. Фото: vk.com/club104142598

Первые два имени умерших от коронавируса медсестер уже были названы ранее. Это Валентина Шужина и Ольга Новикова. Соболезнования по поводу их гибели родным выражал и губернатор Петербурга.

А вот про третью медсестру, работавшую в травматологическом отделении на данный момент официальных сведений нет. Также как нет и подтверждения причин ее смерти.

Напомним, что 8 мая в Петербурге зафиксированы еще четыре умерших от коронавирусной инфекции. Общее число смертельных исходов достигло 48.

В Петербурге опубликовали ролик в память трех умерших от коронавируса медсестер НИИ им.Джанелидзе.Видео: youtube.com/user/Romanexpo

ИСТОЧНИК KP.RU

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