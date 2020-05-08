В больнице Петра Великого от внебольничной пневмонии умер мужчина
Петербургские полицейские пытаются найти родственников 66-летнего мужчины, который умер в больнице имени Петра Великого под утро 7 мая. Разыскать близких пациента, смерть которого наступила от пневмонии, полицейских попросили врачи клиники.
- В 15:30 7 мая в 66 отделение полиции поступила телефонограмма о том, что 5 мая в больницу имени Петра Великого был доставлен мужчина 1953 года рождения с диагнозом внебольничная пневмония. Скончался в 3:25 7 мая, - сообщает источник в правоохранительных органах
Обстоятельства госпитализации медики указали как «неизвестные». Тело умершего пациента было отправлено в больничный морг, а полицейским направили запрос на поиск близких мужчины.
Отметим, что внебольничная пневмония часто сопутствует коронавирусу, так что тело будет исследовано на наличие COVID-19.
В статистику умерших от коронавирусной инфекции на утро 8 мая этот пациент не вошел.
ИСТОЧНИК KP.RU