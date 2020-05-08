В больнице Петра Великого от внебольничной пневмонии умер мужчина

8 Май 2020 2020-05-08T14:53:12+03:00

Полицейские ищут родных мужчины, умершего в больнице от пневмонии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Петербургские полицейские пытаются найти родственников 66-летнего мужчины, который умер в больнице имени Петра Великого под утро 7 мая. Разыскать близких пациента, смерть которого наступила от пневмонии, полицейских попросили врачи клиники.

- В 15:30 7 мая в 66 отделение полиции поступила телефонограмма о том, что 5 мая в больницу имени Петра Великого был доставлен мужчина 1953 года рождения с диагнозом внебольничная пневмония. Скончался в 3:25 7 мая, - сообщает источник в правоохранительных органах

Обстоятельства госпитализации медики указали как «неизвестные». Тело умершего пациента было отправлено в больничный морг, а полицейским направили запрос на поиск близких мужчины.

Отметим, что внебольничная пневмония часто сопутствует коронавирусу, так что тело будет исследовано на наличие COVID-19.

В статистику умерших от коронавирусной инфекции на утро 8 мая этот пациент не вошел.

ИСТОЧНИК KP.RU