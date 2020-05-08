Комздрав Петербурга рассказал о четырех умерших от коронавируса пациентах

8 Май 2020 2020-05-08T15:16:09+03:00

8 мая были подтверждены смерти троих мужчин и одной женщины

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга привел сведения о четырех новых подтвержденных смертях от коронавируса. В траурном списке оказались трое мужчин и одна пожилая женщина.

- Два пациента, мужчины 72 и 63 лет, скончались в Госпитале для ветеранов войн. Женщина 88 лет скончалась в Городской Александровской больнице, мужчина 58 лет - в Городской многопрофильной больнице № 2, - сообщает пресс-служба Комздрава.

В ведомстве. Ссылаясь на данные комиссии по летальным исходам, отмечают, что все пациенты имели хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистую патологию и сахарный диабет.

Тем не менее, главной причиной смерти все же была признана двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией СOVID-19.

Напомним, что по состоянию на утро 8 мая 2020 года число смертельных исходов от коронавируса в Санкт-Петербурге достигло 48.

ИСТОЧНИК KP.RU