2020-05-08T16:58:09+03:00
Общество

Памятнику студентам и преподавателям ЛЭТИ, погибшим в годы войны, возложили цветы по просьбе ветеранов

В этом году 75-летие Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Санкт-Петербурге без массовых мероприятий
Лилия КОЗЛОВА
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Вячеслав Макаров возложил цветы к памятнику студентам и преподавателям ЛЭТИ, погибшим в годы войныВячеслав Макаров возложил цветы к памятнику студентам и преподавателям ЛЭТИ, погибшим в годы войныФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в рамках акции партии "Единая Россия" «Цветы Победы» в пятницу, 8 мая 2020 года, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров возложил цветы к памятнику студентам и преподавателям Ленинградского электротехнического института им. В.И.Ульянова (Ленина), погибшим в годы войны. Именно сами ветераны попросили принести венки в это место. А волонтеры, партийные активисты вместе с депутатами петербургского парламента и муниципальных советов исполнили их просьбу.

- Ветераны обратились в наш волонтерский центр с просьбой возложить цветы от их имени к памятникам воинам-защитникам Отечества, мемориальным доскам, памятным местам. Таких мест в Петербурге сотни. Для нас выполнить просьбы ветеранов – это особая честь и великая миссия, - подчеркнул Вячеслав Макаров.

Председатель ЗакСа отметил, что в этом году, впервые после войны, ветераны не смогут пойти к своим товарищам, друзья и пожилые родственники героев не смогут принести цветы к подножиям памятников. В условиях пандемии самоизоляция людей старшего поколения – единственный способ обеспечить их безопасность. Поэтому город просто обязан сделать все, чтобы они смогли отдать дань памяти своим боевым товарищам, хотя бы в дистанционном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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