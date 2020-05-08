2020-05-08T16:04:21+03:00
Общество

Сотрудники Боткинской больницы приняли участие в акции "Бессмертный полк" в онлайн-режиме

"Галерея победителей" появилась медучреждении к 75-летию Победы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Сотрудники Боткина приняли участие в акции "Бессмертный полк" / Фото: Боткинская больницаСотрудники Боткина приняли участие в акции "Бессмертный полк" / Фото: Боткинская больница
Изменить размер текста:

На окнах Боткинской больницы, где уже второй месяц врачи спасают жизни больным коронавирусом, появилась "галерея победителей". В пятницу, 8 мая 2020 года, накануне 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники медучреждения вывесили фотографии родственников – участников и ветеранов войны.

- В 2020 году в связи с особой эпидемиологической ситуацией правительством Российской Федерации было принято решение отменить ежегодный марш и провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-режиме, - рассказали в больнице.

Руководство и сотрудники медучреждения почтили память своих родных, организовав в стенах учреждения галерею с фотографиями героев.

- Ветераны армии и флота, партизаны, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники и дети войны - все те, кому мы обязаны нашими жизнями и мирным небом над головой. Сотрудники больницы хранят в своих сердцах память о подвиге нашего народа. Эта память помогает нам и сегодня жить и бороться, - отметили они.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Майские грозы и ливни придут в Санкт-Петербург в начале новой недели
Ремонт ограничит проезд по Мурманскому шоссе на полтора месяца
Мосты не будут разводиться в ночь с 9 на 10 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
9 мая 2020 года в Ленинградской области ожидается 17-градусная жара
Машины скорой помощи встали в длинную очередь у Госпиталя для ветеранов войн
Сотрудники Боткинской больницы приняли участие в акции "Бессмертный полк" в онлайн-режиме
Ветеранам вручили сертификаты на приобретение жилья в Санкт-Петербурге
Памятнику студентам и преподавателям ЛЭТИ, погибшим в годы войны, возложили цветы по просьбе ветеранов
Комздрав Петербурга рассказал о четырех умерших от коронавируса пациентах
В больнице Петра Великого от внебольничной пневмонии умер мужчина
Массовое захоронение советских военнопленных времен Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области
Третья медсестра НИИ Джанелидзе умерла во время пандемии коронавируса
Мужчина изнасиловал школьницу в Санкт-Петербурге, познакомившись с ней в соцсети
В 35 населенных пунктах Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года держит антирекорд
Женщину похитили и держали взаперти, чтобы отнять у нее квартиру в Санкт-Петербурге
Общественный транспорт в Санкт-Петербурге 9 мая 2020 года будет работать по графику выходного дня
У памятной таблички на Невском проспекте прошло возложение цветов
Александр Беглов возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге
Со скульптур Летнего сада сняли зимние футляры
Волонтеры высадили цветы под окнами ветеранов в Ленинградской области
В метро Петербурга рассказали, как будут работать после 12 мая
Новые выплаты медикам, работающим с коронавирусом, установили в Ленинградской области 8 мая 2020 года
Водитель избил инспектора ДПС во время проверки его документов в Санкт-Петербурге
Петербургская студентка завоевала золотую медаль по автомобилестроению
В честь Дня Победы дважды зажгут Ростральные колонны
Пьяный водитель на «Ягуаре» устроил гонку от полиции в Санкт-Петербурге