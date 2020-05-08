Сотрудники Боткинской больницы приняли участие в акции "Бессмертный полк" в онлайн-режиме

8 Май 2020 2020-05-08T16:04:21+03:00

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На окнах Боткинской больницы, где уже второй месяц врачи спасают жизни больным коронавирусом, появилась "галерея победителей". В пятницу, 8 мая 2020 года, накануне 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники медучреждения вывесили фотографии родственников – участников и ветеранов войны.

- В 2020 году в связи с особой эпидемиологической ситуацией правительством Российской Федерации было принято решение отменить ежегодный марш и провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-режиме, - рассказали в больнице.

Руководство и сотрудники медучреждения почтили память своих родных, организовав в стенах учреждения галерею с фотографиями героев.

- Ветераны армии и флота, партизаны, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники и дети войны - все те, кому мы обязаны нашими жизнями и мирным небом над головой. Сотрудники больницы хранят в своих сердцах память о подвиге нашего народа. Эта память помогает нам и сегодня жить и бороться, - отметили они.

ИСТОЧНИК KP.RU