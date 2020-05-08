2020-05-08T16:31:42+03:00
Общество

Машины скорой помощи встали в длинную очередь у Госпиталя для ветеранов войн

Здесь также принимают больных с коронавирусом [видео]
Петр КИБЕР
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Машины скорой встали в очередь у Госпиталя ветеранов войн. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedМашины скорой встали в очередь у Госпиталя ветеранов войн. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Длинную очередь из машин скорой помощи, стоящую у очередной больницы, где принимают пациентов с подозрением на коронавирус, днем 8 мая заметили жители Петербурга. На этот раз транспорт с мигалками ждал въезда в Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице.

- Очередь из скорых сегодня в Госпитале ветеранов войн, - пишут в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

В подтверждение своих слов горожане опубликовали фото и видео. На них можно насчитать около двух десятков автомобилей скорой помощи и реанимации, ждущих в очереди, чтобы «сдать» пациента в приемный покой.

Напомним, что ранее петербуржцы не раз писали о «пробках» из скорых перед Покровской больницей.

Позднее в Комитете по здравоохранению «Комсомолке» пояснили, что приемный покой больницы в среднем разом может принять 7-9 пациентов, но их нужно развести между собой, чтобы избежать контакта, а потом еще необходимо провести дезинфекцию. Поэтому иногда случается небольшой завал.

Напомним, что в 16 стационарах Петербурга развернуто чуть больше 5800 коек для больных коронавирусом. По состоянию на 8 мая в городе насчитывается 4920 больных в активной фазе.

Очередь из скорых перед Госпиталем для ветеранов войн в Петербурге.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU

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