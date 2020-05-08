9 мая 2020 года в Ленинградской области ожидается 17-градусная жара

8 Май 2020 2020-05-08T16:48:33+03:00

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В праздничный день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2020 года, в Ленинградской области будет стоять прекрасная погода. Солнце сильно нагреет воздух до жары, которой в этом году в регионе еще не было. Отметка на столбике термометра поднимется до 17 градусов тепла.

- В ночь на 9 мая в Ленинградской области температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до 7 градусов, в зависимости от района, местами минус 2 градуса. А днем потеплеет до плюс 12-17 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода ожидается облачная, с прояснениями. Утром и днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет юго-западный, западный до 4-9 метров в секунду.

Однако несмотря на хорошую погоду, жителям Ленобласти рекомендуется отпраздновать День Победы дома, чтобы защитить себя и окружающих от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU