2020-05-08T17:00:13+03:00
Общество

Мосты не будут разводиться в ночь с 9 на 10 мая 2020 года в Санкт-Петербурге

Разводка отменена в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лилия КОЗЛОВА
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В ночь с 9 на 10 мая 2020 года мосты не будут разводиться в Санкт-ПетербургеВ ночь с 9 на 10 мая 2020 года мосты не будут разводиться в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге, несмотря на режим самоизоляции, в ночь с 9 на 10 мая 2020 года не будут разводиться мосты. Это связано с с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- В постановлении от 2006 года говорится о том, что разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации. Исходя из этого правила и не будет осуществляться разводка, - сообщили в Смольном.

Однако то, что оба берега Невы будут соединены всю ночь, не говорит о том, что петербуржцам следует бежать на гуляния. Напомним, что в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, торжественных, массовых мероприятий по случаю Дня Победы не будет. Возложения цветов проходят силами города, традиционного парада не будет. Всех ветеранов поздравляют с учетом мер предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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