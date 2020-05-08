Мосты не будут разводиться в ночь с 9 на 10 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге, несмотря на режим самоизоляции, в ночь с 9 на 10 мая 2020 года не будут разводиться мосты. Это связано с с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- В постановлении от 2006 года говорится о том, что разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации. Исходя из этого правила и не будет осуществляться разводка, - сообщили в Смольном.
Однако то, что оба берега Невы будут соединены всю ночь, не говорит о том, что петербуржцам следует бежать на гуляния. Напомним, что в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, торжественных, массовых мероприятий по случаю Дня Победы не будет. Возложения цветов проходят силами города, традиционного парада не будет. Всех ветеранов поздравляют с учетом мер предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU