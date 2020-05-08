2020-05-08T17:04:20+03:00
Авто

Ремонт ограничит проезд по Мурманскому шоссе на полтора месяца

Асфальт менять будут на участке от Меги Дыбенко до Разметелево
Петр КИБЕР
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Мурманское шоссе от Меги до Разметелево будут ремонтировать полтора месяца. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"Мурманское шоссе от Меги до Разметелево будут ремонтировать полтора месяца. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"
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Непростые полтора месяца ждут автомобилистов Петербурга и Ленинградской области, а также дачников, которые ездят по Мурманскому шоссе. Здесь, на участке от Меги Дыбенко в районе КАД до развязки Мяглово-Разметелево будут менять асфальт. Из-за дорожного ремонта будут введены и ограничения.

- К работам на участке федеральной дороги Р-21 «Кола» с 12-го по 22-й километр планируется приступить с 16 мая 2020 года, а завершить их в конце июня, если позволят погодные условия, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На участке, который пойдет под ремонт, по две полосы движения в каждом направлении, разделенных ограждением. На первом этапе будут менять асфальт в сторону Мурманска с перекрытием полос (сначала правой, затем левой), а потом пойдут обратно -до границы с Петербургом.

Скорость на ремонтируемой стороне будет снижена до 50 километров в час.

Учитывая, что по Мурманскому шоссе в сутки проезжают до 50 тысяч машин в сутки, пробки обещают быть грандиозными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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