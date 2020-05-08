Майские грозы и ливни придут в Санкт-Петербург в начале новой недели
В Санкт-Петербург надвигаются майские грозы. Уже в понедельник, 11 мая 2020 года, по прогнозам синоптиков, в небо над Северной столицей потемнеет, а в тучах засверкают молнии. Вероятно, поднимется сильный ветер.
- Под конец недели в Санкт-Петербурге будет только теплеть: 9 мая – 15 градусов выше нуля, 10 мая – и вовсе 16 градусов. При этом особо без осадков, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Первая половина понедельника, 11 мая, обещает быть без осадков. Погода разгуляется после обеда. Синоптики обещают кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью юго-восточный, южный , днем юго-западный, западный умеренный, при грозе порывы сильного.
Температура воздуха при этом днем поднимется до 16-18 градусов тепла.
В Ленинградской области понедельник тоже пройдет с грозой, ливнями и сильным ветром до 15-20 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU