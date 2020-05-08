Полицейские Санкт-Петербурга накануне Дня Победы поздравили ветеранов выездными оркестрами

8 Май 2020 2020-05-08T17:49:41+03:00

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Накануне 9 мая полицейские традиционно поздравляют ветеранов с Днем Победы. Но в этот раз из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений руководству ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришлось искать нестандартные выходы из положения, чтобы фронтовики не остались без внимания. Поздравить ветеранов было решено на свежем воздухе выездными оркестрами.

- Для троих ветеранов сотрудниками петербургского Главка были подготовлены выездные поздравления прямо к месту жительства, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Один из них - Даниленко Александр Никитович, 1924 года рождения — полковник милиции в отставке, в возрасте 17 лет добровольно вступил в Красную Армию. В составе фронта он принимал участие в жестоких боях при прорыве и полном снятии блокады Ленинграда в районе Мги на Синявинских высотах. Участвовал в Берлинской операции. Закончил войну в составе 1-го Белорусского фронта в Германии, в Берлине 2 мая 1945 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/777845" frameborder="0"></iframe> Полицейские Петербурга поздравили ветеранов с Днем Победы.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Под окнами дома Александра Никитовича на улице Демьяна Бедного артисты Культурного центра ГУ МВД России прочитали военные стихи Твардовского и исполнили фронтовые композиции. Под конец оркестр отдал воинское приветствие ветерану.

Полицейские также поздравили 93-летнего ветерана Дмитрия Набокова. Специально для него сотрудники МВД развернули театральную сцену с оркестром Культурного центра, который исполнил песню «Прощание славянки».

А 93-летний ветеран Виктор Николаев, несмотря на свой возраст, решил спуститься за поздравлением на крыльцо. Соблюдая дистанцию, полицейские поздравили его с праздников и исполнили для него песню. Виктор Васильевич - подполковник советской милиции в отставке. В феврале 1943 года он был призван в ряды Красной Армии в 64 стрелковый полк. Ветеран обучал бойцов для фронта в 64 стрелковом полку, 9-ой запасной дивизии. В мае 1944 года добровольно прибыл на Прибалтийский фронт, где был зачислен в 263 Сивашскую дивизию 995 стрелкового полка помощником командира взвода разведки. Участвовал в боях за освобождение западной Белоруссии, Литвы и Латвии.

ИСТОЧНИК KP.RU