Петербургские суды объявили режим работы с 12 мая
12 мая в России постепенно начинают снимать ограничения, связанные с коронавирусом. Петербург, впрочем, пока к этому полностью не готов, поэтому горожанам еще долго придется соблюдать меры предосторожности. Например, в городских судах, которые со вторника начинают работать в новом режиме.
- С 12 мая Санкт-Петербургский городской суд, районные и мировые суды начинают работать в следующем режиме: слушаются все категории дел, вход участников процессов будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Внутри все участники процесса и слушатели обязаны соблюдать дистанцию в полтора метра. Нарушители будут немедленно удаляться из зала.
К примеру, в малогабаритные суды войдут: подсудимые, обвинители, адвокаты, конвой, приставы и 3-4 человека из числа «зрителей».
ИСТОЧНИК KP.RU