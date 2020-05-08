2020-05-08T18:03:41+03:00
Общество

Петербургские суды объявили режим работы с 12 мая

Слушать будут все дела, но пускать в зал станут только в масках, перчатках и с соблюдением дистанции
Петр КИБЕР
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Суды Петербурга начнут работу в новом режиме с 12 мая.Суды Петербурга начнут работу в новом режиме с 12 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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12 мая в России постепенно начинают снимать ограничения, связанные с коронавирусом. Петербург, впрочем, пока к этому полностью не готов, поэтому горожанам еще долго придется соблюдать меры предосторожности. Например, в городских судах, которые со вторника начинают работать в новом режиме.

- С 12 мая Санкт-Петербургский городской суд, районные и мировые суды начинают работать в следующем режиме: слушаются все категории дел, вход участников процессов будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Внутри все участники процесса и слушатели обязаны соблюдать дистанцию в полтора метра. Нарушители будут немедленно удаляться из зала.

К примеру, в малогабаритные суды войдут: подсудимые, обвинители, адвокаты, конвой, приставы и 3-4 человека из числа «зрителей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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